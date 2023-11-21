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ثقافة وفنون

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

صوت وصورة، فيتو
صوت وصورة، فيتو

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة مفاجأة غير متوقعة فيما يتعلق بهوية قاتل عصام الصياد.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة يرفض لطفي عبود الاقتناع باعتراف رضوى بأنها قاتلة عصام الصياد، واكتشف وجود أوراق تكشف وجود علاقة بشقيقه وليد بعصام الصياد فبحث عن الأمر وقرر مواجهته.

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة يخبر وليد شقيقه لطفي بتفاصيل قتله لعصام الصياد وأنه لم يخطط للأمر ولكن رفض عصام الصياد منحه أي أموال من التي من المفترض أن يمنحها إياه مما دفع وليد لقتله ومسح كل الدلائل التي ستكشفه.

وحاول وليد إبعاد كل الشبهات حوله وحاول أيضًا مساعدة رضوى بعدما شعر بحب شقيقه لها، ولكن القدر تدخل، واكتشف بعد إنهاء اعترافه وتهديده لشقيقه أنه سيقتله في حالة إفشاء سره بدخول الشرطة وتم القبض عليه وسط دموع لطفي.

وفي نهاية مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة تعود رضوى لحياتها الطبيعية ويبدأ لطفي في الإعداد للترافع في قضية شقيقه، ويتقارب مع رضوى رغم كل الظروف، ويعيش عبد الغني حياة التسول وتتقارب رانيا مع وافي.

تفاصيل الحلقة ٢٩ من مسلسل صوت وصورة 

شهدت الحلقة ٢٩ من مسلسل صوت وصورة مفاجئة من العيار الثقيل حيث اعترفت رضوى أنها من قتلت عصام الصياد وذلك تحت ضغط من محاميها لطفي عبود الذي هددها بترك القضية والتخلي عنها إن لم تخبره بأنها لها علاقة بجريمة القتل أم لا. 

وخلال الحلقة ٢٩ من مسلسل صوت وصورة يبلغ عبد الغني عن سعاد وحينما يذهب مع الضابط لضبط الكاميرا وفقًا لبلاغ عبد الغني لا يجد شيئا ويخرج عبّد الغني دون أن يعلم مصيره.

ويذهب إلى لطفي عبود طالب المساعدة دون جدوى فقرر أن يمكث في الشارع وبدأ في “الشحاتة”.

وخلال الحلقة أيضًا تحاول رانيا ووافي ونورا إيجاد دوبلير ليحل محل رضوى في القضية ولكنهم يجدون أنه يطالب ب ٣ مليون جنيه نظير هذه المهمة فيصرفون النظر، وتسافر نيرمين وأبنائها مع إيهاب إلى كندا بينما يتلقى الضابط حسين بلاغا من مجهول يفيد بضلوع إيهاب في جريمة القتل.

الحلقة ٢٨ من مسلسل صوت وصورة

دارت أحداث الحلقة ٢٨ من مسلسل صوت وصورة حول زيارة نيرمين لرضوى والتي تحاول خلالها أن تؤكد تعاطفها معها ولكن رضوى لا تتجاوب مع نيرمين ومشاعرها الطيبة تجاهها.

ويصل إلى لطفي عبود مظروف بدون اسم يحمل أوراق ومستندات تضر بسمعة ماجدة علوان فيقدمها للسلطات ويتم التحفظ على ماجدة للتحقيق معها من قبل الرقابة الإدارية وتتمكن هي من الهرب بطائرة خاصة.

وبعد طلاق عبد الغني وسعاد يحاول عيد الغني العودة إلى منزله ليكتشف أنه أصبح ملكًا لرضوى فيسير هائمًا في الشوارع ويقرر أن يبلغ عن طليقته سعاد بعدما أوهمته بحبها ثم غدرت به دون سبب.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محام ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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