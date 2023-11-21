الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

وصول محمد رمضان إلي السعودية استعدادا لحفل موسم الرياض

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

وصل الفنان محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، إلي المملكة العربية السعودية، وذلك إاستعدادا لحفله ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 ومن المقرر إقامة الحفل يوم 24 نوفمبر الجاري.

وصول محمد رمضان إلي الرياض استعدادا لحفله هناك

ومن المقرر أن يبدأ “رمضان”  العمل علي البروفات الأخيرة استعدادا لحفله في الرياض يوم 24 نوفمبر الجاري ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال حفله في الرياض عددا من أغانيه الشهيرة ، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح ، ومن أبرزها أغنية نمبر وان والملك والسلطان وغيرهم.

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أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في موسم الرياض 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان في السعودية تذاكر الحفل وجاءت كالآتي: فئة الدائرة الذهبية 230 ريالا سعوديا، الفئة الذهبية 175 ريالا سعوديا، الفئة الفضية 115 ريالا سعوديا، وتذاكر الدخول العامة 115.

ويشارك الفنان محمد رمضان في الدورة الرابعة من فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية..

رمضان يثير الجدل

وكان الفنان محمد رمضان، قد أثار حالة من الجدل في الأيام الماضية، بسبب إحياء عدد من الحفلات الغنائية، ورفضه إلغائها، لتأكيده على التزامه بتنفيذ عقود الحفلات.

عقب هذه التصريحات، فتح المتابعون النار على محمد رمضان، مطالبين منه الاعتذار، واحترام مشاعر الشعوب العربية، والتضامن مع الفلسطينيين، في حربهم مع إسرائيل، في ظل الإبادة الجماعية، التى تحدث في قطاع غزة.

لكن عاد محمد رمضان ليرد على الجمهور، بمنشور عبر حسابه علي موقع الصور الشهير “انستجرام" حيث قال:"اخواتي الفلسطينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا إلتزامي مع شركات غير عربية، ولا يربطني بهم سوى عقود عمل، يجب الإلتزام بها".

وأضاف: "المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر، كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله، حرية فلسطين، اللهم آمين".

محمد رمضان

وكان محمد رمضان نشر في وقت سابق فيديو جديدا عبر حسابه على إنستجرام، حذر فيه من استمرار ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "اليوم مسئول بوزارة الصحة الفلسطيني قال إن عدد الضحايا يوم 31 أكتوبر أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني".

وأضاف: "صوتنا وصل لحكوماتنا وهي صابرة وأكيد للصبر حدود، إحنا دينا بيحترم اليهودية وكل الديانات، لكن إحنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم للأرض".

وتابع: "أنتم لستم حمل الغضب العربي القادم، ودوركم كشعب إسرائيلي أن تنزلوا ضد حكومتكم في أسرع وقت ممكن لوقف المجازر، ولا تسمحوا بقتل أي طفل عربي مرة ثانية أو أي إنسان عربي.. وقد أعذر من أنذر".

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