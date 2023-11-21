فريق عمل "الوصفة السحرية" يحتفل بعيد ميلاد المؤلفة دعاء عبد الوهاب (صور)
مسلسل الوصفة السحرية، احتفل فريق عمل مسلسل “الوصفة السحرية” بعيد ميلاد دعاء عبد الوهاب المشرفة على كتابة المسلسل.
وخلال التصوير أحضرت الفنانة شيري عادل مفاجأة لـ دعاء وسط أجواء احتفالية بحضور نجوم العمل: لقاء سويدان، وهيدي كرم، وسلوى محمد علي، ومخرج المسلسل خيري سالم.
ويواصل فريق عمل مسلسل “الوصفة السحرية” تصوير مشاهد العمل بقيادة المخرج خيري سالم، ويتم التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلاميk إلى جانب مناطق أخرى مثل الشيخ زايد، والمهندسين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل، ويتكون من 45 حلقة.
مسلسل الوصفة السحرية
ومسلسل الوصفة السحرية من بطولة: شيري عادل، لقاء سويدان، كارولين خليل، وإسلام جمال، وهيدي كرم، وعماد رشاد، من إخراج: خيري سالم.
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