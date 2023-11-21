الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فريق عمل "الوصفة السحرية" يحتفل بعيد ميلاد المؤلفة دعاء عبد الوهاب (صور)

فريق عمل الوصفة السحرية
فريق عمل "الوصفة السحرية" يحتفل بعيد ميلاد دعاء عبد الوهاب

مسلسل الوصفة السحرية، احتفل فريق عمل مسلسل “الوصفة السحرية” بعيد ميلاد دعاء عبد الوهاب المشرفة على كتابة المسلسل.

 

وخلال التصوير أحضرت الفنانة شيري عادل مفاجأة لـ دعاء  وسط أجواء احتفالية بحضور نجوم العمل: لقاء سويدان، وهيدي كرم، وسلوى محمد علي، ومخرج المسلسل خيري سالم.

 

ويواصل فريق عمل مسلسل “الوصفة السحرية” تصوير مشاهد العمل بقيادة المخرج خيري سالم، ويتم التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلاميk إلى جانب مناطق أخرى مثل الشيخ زايد، والمهندسين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل، ويتكون من 45 حلقة.

Advertisements

 

مسلسل الوصفة السحرية

 

 

ومسلسل الوصفة السحرية من بطولة: شيري عادل، لقاء سويدان، كارولين خليل، وإسلام جمال، وهيدي كرم، وعماد رشاد، من إخراج: خيري سالم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل الوصفة السحرية لقاء سويدان تعتزل الفنانة لقاء سويدان الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

فريق عمل الوصفة السحرية يواصل تصوير المسلسل تمهيدا للعرض في ديسمبر المقبل

الأكثر قراءة

استشهاد حفيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق إيقاع عناصر جيش الاحتلال في كمين محكم (فيديو)

حماس تسلم رسالة عاجلة لمصر وقطر بشأن الهدنة

حماس تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة الأسرى والهدنة بغزة

شعبة الذهب تكشف حقيقة وقف عمل المحال التجارية وعدم البيع بعد زيادة الأسعار

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

آلاف الشهداء ومبانٍ ومستشفيات خارج الخدمة.. غزة بعد شهر ونصف من عدوان الاحتلال على القطاع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية