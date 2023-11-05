أحمد السقا يجري عملية "الزائدة الدودية"

يجري الفنان أحمد السقا عملية الزائدة الدودية خلال اليومين القادمين في أحد المستشفيات الخاصة، حيث يستأصل الزائدة الدودية بعد شكوى متكررة منها وقرر الطبيب المعالج إزالتها.

وكان الفنان أحمد السقا قام بالحجز لإجراء العملية منذ يومين، في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، إلا أنه قام بإلغاء الحجز على أن يؤجل معاد العملية عدة أيام.

ويستعد الفنان أحمد السقا لدخول سباق رمضان المقبل 2024 من خلال بطولة مسلسل “العتاولة” الذي يجمع بينه وبين طارق لطفي بعد غياب حوالي ربع قرن، منذ أن عملا معًا في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عام 1998.

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تفاصيل مسلسل أحمد السقا في رمضان 2024

بدأ الفنان أحمد السقا التحضيرات لمسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، وذلك بعد مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “حرب” والذي تضمن 10 حلقات وشاركه البطولة محمد فراج.

وأكد المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لـ"فيتو" تعاونه مع أحمد السقا في مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، مشيرا إلى أنه بدأ التحضيرات بالفعل استعدادا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد خالد موسى عن تفاصيل أحداث مسلسل أحمد السقا في رمضان 2024، قائلا: تدور أحداثه في إطار شعبي.