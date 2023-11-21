أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة.. تأجيل استئناف زوج المذيعة أميرة شنب

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ظهر المتهم محمد.ي زوج المذيعة أميرة أبو شنب، داخل محكمة الجيزة اليوم، لحضور أولى جلسات استئنافه على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

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قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمد لطفى عادل الديب و١١٥ آخرين، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين (الطالبين) وعدم تجديد بطاقات عضويتهم وعدم قبول اشتراك ابنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادى والتهديد بعدم ادراج اسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين (الطالبين)، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادى وإدراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

حصلت “ فيتو” على أول صور للطفل المجني عليه ضحية زوج والدته والذي قام بتعذيبه حتى الموت، في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

نشبت النيران بشكل مفاجئ بسيارة نصف نقل أمام نادي انبي بطريق السويس وعززت هيئة الإسعاف بسيارة لموقع الحادث وتم إسعاف سائق السيارة في موقع الحادث.

وتدخلت الحماية المدنية جاهدة لوقف انتشار النيران، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم، أولى جلسات استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم الحبس، لجلسة ٢٨ نوفمبر للحكم.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول فيديو حول تهديد شخص لأقاربه بإحراق سيارة بعد إلقاء المولوتوف عليها بسبب خلافات على الميراث فى المعصرة وحرر محضر بالواقعة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين وسيدة لاستدراجهم صاحب محل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات سابقة بينهم فى البساتين وحرر محضرا بالواقعة.

كشفت وزارة الداخلية على المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024.



وأوضحت وزارة الداخلية، يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:



أمرت نيابة الجيزة بحبس القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مقرصنة في بولاق الدكرور، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تفاصيل ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة.

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