ضبط 3 متهمين باستدراج صاحب محل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين وسيدة لاستدراجهم صاحب محل وإكراهه علي توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات سابقة بينهم فى البساتين وحرر محضرا بالواقعة.



تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (مالك محل هواتف - كائن بدائرة القسم)، بقيام (سيدة وشخصين) بإستدراجه لشقة كائنة بدائرة القسم، وإجباره على توقيع عدد (٢) دفتر إيصالات أمانة على بياض كرهًا عنه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وإحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته المشار إليه وقاموا بسرقة عدد (١٤) هاتف محمول.

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وبالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل ارتكاب الواقعة أمكن ضبط المشكو فى حقهم (عامل وزوجته "ربة منزل" – شقيق الأول – مقيمون بدائرة القسم).



و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات سابقة بينهم، كما تم بإرشادهم ضبط الإيصالات المُشار إليها بتوقيع المجنى عليه والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهم، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.