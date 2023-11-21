الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

اشتعال النيران بسيارة نصف نقل أمام نادي إنبي بطريق السويس (صور)

اشتعال النيران بسيارة
اشتعال النيران بسيارة نصف تقل، فيتو

نشبت النيران بشكل مفاجئ بسيارة نصف نقل أمام نادي انبي بطريق السويس وعززت هيئة الإسعاف بسيارة لموقع الحادث وتم إسعاف سائق السيارة في موقع الحادث.

وتدخلت الحماية المدنية جاهدة لوقف انتشار النيران، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث الطرق 

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

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الادارة العامة للمرور اشتعال النيران بسيارة النيابة العامة بطريق السويس موقع فيتو نيابة العامة نادي إنبي

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