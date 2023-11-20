حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة مليون جنيه من سيارة بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يقودهم محاسب بإحدى الشركات الخاصة بتهمة سرقة مبلغ مليون جنيه، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

القبض علي تشكيل عصابي سرقة مليون جنيه



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغ من سائق، مرافقه- مقيمان بالبحيرة يفيد بأنه حال إستقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170ألف جنيه) وسيرهما بمنطقة الاهرام فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.

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بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.