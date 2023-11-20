الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة مليون جنيه من سيارة بالجيزة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يقودهم محاسب بإحدى الشركات الخاصة بتهمة سرقة مبلغ مليون جنيه، وذلك  4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وطلبت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

القبض علي تشكيل عصابي سرقة مليون جنيه


البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغ  من سائق، مرافقه- مقيمان بالبحيرة يفيد بأنه حال إستقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170ألف جنيه) وسيرهما بمنطقة الاهرام فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.

Advertisements

بالفحص تبين  أن وراء إرتكاب الواقعة  6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة النيابة العامة بالجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

بعد اعترافهم، حبس لصوص المواشي في كرداسة

حبس سمسار أوهم المواطنين بقدرته على تسهيل قبول أبنائهم بالكليات العسكرية

الأكثر قراءة

البنك المركزي: أكثر من 6.2 مليون عميل على تطبيق إنستا باي

قرار جمهوري جديد اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

مشادة داخل الكنيست الإسرائيلي بين الأعضاء وأهالي الأسرى (فيديو)

ناس عايشين بمصر والتانيين في إيجيبت، انتقادات برلمانية بسبب التوسع في قروض النقل

قرار جديد من الأهلي في ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم

الأهلي، كولر يطلب تقريرا عن ثنائي سيراميكا

نقل البرلمان تشيد باتفاق يابانى لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، وإمام: الأمر جلل

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

ارتفاع سعر الذهب، صعود قوي للمؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية