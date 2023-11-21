الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

كشف ملابسات تداول فيديو بتهديد إحراق سيارة بسبب خلافات ميراث بالمعصرة

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

 كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول فيديو حول تهديد شخص لأقاربه بإحراق سيارة بعد إلقاء المولوتوف عليها بسبب خلافات على الميراث فى المعصرة وحرر محضر بالواقعة.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والمتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

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باستدعاء صاحب الحساب المشار إليه تبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) وقرر بوجود خلافات بين والده وعمه حول الميراث وأن الأخير قام بإرسال مقطع فيديو لوالده على هاتفه المحمول لتهديده فقام بنشره خشية تعرض والده للإبتزاز.


باستدعاء طرفى النزاع تبين أنهم ( مالك شركة استيراد وتصدير - شقيقه بالمعاش - يقيمان بدائرة القسم ) وقرر الأول بوجود خلافات بينه وبين شقيقه الثانى حول الميراث واتهمه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته.

وبمواجهة الثانى قرر قيامه بذلك لقيام الأول بالنصب عليه والاستيلاء منه على ميراث والدهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية قسم شرطة المعصرة

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