أول صور للطفل ضحية زوج والدته في الإسماعيلية

حصلت “ فيتو” على أول صور للطفل المجني عليه ضحية زوج والدته والذي قام بتعذيبه حتى الموت، في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

البداية كانت بتلقي وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبداللطيف، إخطارا من المستشفى العام، يفيد بوصول طفل ٣ سنوات جثة هامدة، وعلى جسده آثار تعذيب، وعلى انتقلت قوة مكبرة برئاسة النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز الي المستشفي، وتبين ان زوج والدته قام بتعذيبه وعقره في اماكن متفرقة بجسده وادعي انه اثناء نزوله من درج السلم سقط مغشيا عليه، وقام باصطحابه للمستشفى.

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وبوصوله المستشفي وبالكشف عليه تبين وجود آثار للتعذيب علي جسده، وبتقنين الاجراءات ألقت المباحث القبض عليه.

وبمناقشة المتهم، أفاد بأنه كان يقوم بتأديبه ولم يقصد قتله، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.