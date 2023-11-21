تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تفاصيل ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة غي الجيزة).
وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيماين بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل.
وقام المجنى عليه بالإتصال هاتفيًا بالترزى مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته، وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم، فبادلت المذكور السب والشتم، وأبلغت زوجها فاستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعدوا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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