الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024

الحج،فيتو
الحج،فيتو

كشفت وزارة الداخلية على المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024.


وأوضحت وزارة الداخلية،  يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:
جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 1/3/2024م الموافق (20) شعبان 1445هـ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج

 وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

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صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.
 صورة + أصل (للإطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد – 19) المُعتمدة دوليًا فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.
البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.
 

كما تضمنت الاوراق المطلوبة،تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان  المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلًا، وأنــه مُعافـى مــن  الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج.. على أن توضع التقارير داخل مظروف.
 ما يُستجد من أى  إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.
 البصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن".
 بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدى عند السفر وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد  يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.
 

 تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.
و شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
 

 

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