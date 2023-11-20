أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو.. وليفربول يصدر مطبوعة خاصة لمحمد صلاح بالمتجر الرسمي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، مطبوعة تذكارية خاصة لـ محمد صلاح نجم الفريق وقائد المنتخب الوطني بعد سلسلة من الأرقام القياسية والبطولات مع فريق الريدز.

ويصدر نادي ليفربول على فترات متباعدة مطبوعات تذكارية عن أساطير النادي وأصدرت العديد الجديد عن النجم المصري باعتباره أحد أهم عظماء النادي ويتناول بالإحصاءات والصور أهم الأرقام القياسية التي حققها مع الفريق خلال السنوات الماضية.

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عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.

كرة اليد، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، تعديل جديد في موعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في القاهرة يناير المقبل.

وقال الاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي: إن الموعد الجديد لإقامة منافسات البطولة سيكون خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير المقبل، بدلا من انطلاقها يوم 19.

أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك قرارا تم اتخاذه بشأن ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذي ينتهي موسم 2025.

وأضاف المصدر أن هناك قرارا بتعليق ملف تمديد عقد اللاعب لحين الانتهاء من منافسات بطولة أمم إفريقيا يناير القادم في كوت ديفوار.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عرض رسمي من الاتفاق السعودي لضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

أعلنت شركة دار سوذبيز البريطانية، إقامة مزاد على قمصان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم 2022 والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

منتخب مصر، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يخطره فيه بمواعيد إرسال قائمة منتخب مصر بأسماء اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تنطلق فعالياتها في شهر يناير المقبل.

وتضمن خطاب الكاف، موعد إرسال القائمة المبدئية التي تضم 55 لاعبا، وتحدد موعد إرسالها يوم 14 ديسمبر المقبل.

الأهلي، توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 72-43 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين.

توج محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور للمرة الثانية على التوالي.

دوري المحترفين، سجل محمود ممدوح هدفا لفريقه حرس الحدود في شباك مصر المقاصة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين “ القسم الثاني أ".

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.