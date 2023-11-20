الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو.. وليفربول يصدر مطبوعة خاصة لمحمد صلاح بالمتجر الرسمي

أوسوريو، فيتو
أوسوريو، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

ليفربول يصدر مطبوعة خاصة لـ محمد صلاح بالمتجر الرسمي

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، مطبوعة تذكارية خاصة لـ محمد صلاح نجم الفريق وقائد المنتخب الوطني بعد سلسلة من الأرقام القياسية والبطولات مع فريق الريدز.

ويصدر نادي ليفربول على فترات متباعدة مطبوعات تذكارية عن أساطير النادي وأصدرت العديد الجديد عن النجم المصري باعتباره أحد أهم عظماء النادي ويتناول بالإحصاءات والصور أهم الأرقام القياسية التي حققها مع الفريق خلال السنوات الماضية.

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الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو وقبول استقالة إسماعيل يوسف

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.

كرة اليد، تعديل جديد في موعد كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة

كرة اليد، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، تعديل جديد في موعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في القاهرة يناير المقبل.

وقال الاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي: إن الموعد الجديد لإقامة منافسات البطولة سيكون خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير المقبل، بدلا من انطلاقها يوم 19.

قرار جديد من الأهلي في ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم

 أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك قرارا تم اتخاذه بشأن ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذي ينتهي موسم 2025.

وأضاف المصدر أن هناك قرارا بتعليق ملف تمديد عقد اللاعب لحين الانتهاء من منافسات بطولة أمم إفريقيا يناير القادم في كوت ديفوار. 

حقيقة وصول عرض رسمي من الاتفاق لنادي الزمالك لضم فتوح

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عرض رسمي من الاتفاق السعودي لضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

أعلنت شركة دار سوذبيز البريطانية، إقامة مزاد على قمصان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم 2022 والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

موعد إرسال القوائم النهائية لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا للكبار

منتخب مصر، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يخطره فيه بمواعيد إرسال قائمة منتخب مصر بأسماء اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تنطلق فعالياتها في شهر يناير المقبل.

وتضمن خطاب الكاف، موعد إرسال القائمة المبدئية التي تضم 55 لاعبا، وتحدد موعد إرسالها يوم 14 ديسمبر المقبل. 

سيدات سلة الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الجزيرة (فيديو)

الأهلي، توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 72-43 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين.

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين

توج محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور للمرة الثانية على التوالي.

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

دوري المحترفين، سجل محمود ممدوح هدفا لفريقه حرس الحدود في شباك مصر المقاصة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين “ القسم الثاني أ".

30 ألف مشجع في مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تصفيات اليورو، تعادل سلبي بين إيطاليا وأوكرانيا في الشوط الأول

الجمعة، الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لـ أبو سليم الليبي

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