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رياضة

الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو وقبول استقالة إسماعيل يوسف

أوسوريو، فيتو
أوسوريو، فيتو

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.

 

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك 

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقررا إقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

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- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.


- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.


- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

 

يأتي نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في نقل مباراة سوار الغيني كخطوة لتوفير كافة سبل الراحة أمام الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن إقامة المباراة في كوت ديفوار كان سيكبد البعثة رحلة سفر شاقة إلى مدينة بواكي التي اختارها فريق سوار لاستضافة المباراة من قبل.

وفي نفس الوقت حرص مجلس إدارة النادي على توفير الوقت أمام اللاعبين للاستعداد بصورة جيدة لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مصدر أكد لفيتو في وقت سابق أكد إن الاتحاد الإفريقي وافق على نقل اللقاء لاستاد السلام ولقراءة الخبر إضغط هنا. 

وكان مسئولو سوار الغيني، وافقوا على خوض مباراتي مجموعات الكونفدرالية أمام الزمالك بالقاهرة. 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

 

الزمالك وسوار الغيني 

وكان نادي الزمالك قد عرض على سوار الغيني خوض مباراتي مجموعات الكونفدرالية بالقاهرة بدلا من السفر خلال وقت قصير أكثر من مرة خاصة أن الفريق الغيني كان سيخوض مبارياته بكوت ديفوار. 

ووافق نادي سوار الغيني على خوض مباراتي الزمالك في القاهرة مع تحمل الأبيض تكاليف الإقامة وسفر الفريق الغيني ذهابا وإيابا وأرسل خطابا رسميا بالموافقة. 

كما عرضت إدارة الزمالك على مسئولي سوار الغيني تخصيص جزء لهم من أرباح تذاكر المباراة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

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