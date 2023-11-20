ليفربول يصدر مطبوعة خاصة لـ محمد صلاح بالمتجر الرسمي

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، مطبوعة تذكارية خاصة لـ محمد صلاح نجم الفريق وقائد المنتخب الوطني بعد سلسلة من الأرقام القياسية والبطولات مع فريق الريدز.

ويصدر نادي ليفربول على فترات متباعدة مطبوعات تذكارية عن أساطير النادي وأصدرت العديد الجديد عن النجم المصري باعتباره أحد أهم عظماء النادي ويتناول بالإحصاءات والصور أهم الأرقام القياسية التي حققها مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وعرض ليفربول المطبوعة عبر الموقع الرسمي للنادي مع إمكانية شرائها لجميع محبي محمد صلاح والريدز في موسمه السابع مع الفريق.

محمد صلاح لاعب ليفربول

وعرض الموقع الرسمي المجلة للبيع وعلق:

“تسجيل هذا العدد من الأهداف لليفربول والسعي وراء الأرقام القياسية دائمًا يجعلني فخورًا جدًا”، بهذه الكلمات، لخص محمد صلاح أيضًا مشاعر كل مشجع يهتف باسمه أسبوعًا بعد أسبوع، حيث يواصل أفضل هداف لليفربول على الإطلاق في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا وضع معايير جديدة أمام المرمى.

وتابع:" في موسمه السابع مع الريدز، هناك هدية تذكارية رسمية خاصة جديدة - الثالثة في سلسلة الأيقونات - تأخذنا في رحلة مذهلة جعلت من المصري أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم وأسطورة في نادي ليفربول.

وأضاف:"منذ موسمه الأول الذي حطم الأرقام القياسية في أنفيلد، تنتقل الحكاية عبر المجد في دوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتصارات الكأس، والجوائز الفردية".

وتابع: "تتميز هذه المطبوعة الخاصة بصلاح بصور مذهلة ومقابلات أرشيفية رائعة مع برنامج ومجلة يوم المباراة، وهي أمر لا بد منه للجماهير.

وأتم:"احصل على نسختك من متجرنا الإلكتروني هنا".

ولشراء المجلة كل ما عليك هو الدخول لموقع ليفربول الرسمي من هنا

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر

توج محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور للمرة الثانية على التوالي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة لمحمد صلاح وعلقت: “تهانينا يا مو، للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور”.

ومن ناحيته، كشف خبير الانتقالات العالمي فابرزيو رومانو عن موقف ليفربول من رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز في الشتاء المقبل في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

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وقال رومانو عبر حسابه بموقع x (تويتر سابقًا): "في السوق الشتوي سيبقى في ليفربول بالتأكيد، أرى محمد صلاح جزء كبير من مشروع ليفربول ولكن في السوق الصيفي؛ سيكون الوضع معقدًا أكثر".

ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع صلاح إلى اتحاد جدة في صيف 2023.

تحركات جديدة لضم محمد صلاح

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

وكشفت: "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليج، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".