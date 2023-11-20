كرة اليد، تعديل جديد في موعد كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة

كرة اليد، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، تعديل جديد في موعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في القاهرة يناير المقبل.

وقال الاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي: إن الموعد الجديد لإقامة منافسات البطولة سيكون خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير المقبل، بدلا من انطلاقها يوم 19.

خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، فيتو

مصر تواجه غينيا في افتتاح أمم إفريقيا لليد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا والكاميرون وكونغو برازفيل.

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ومن المقرر أن تجمع مباراة الافتتاح منتخبي مصر وغينيا، وتقام يوم 17 يناير المقبل على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وشهدت القرعة حضور البنيني منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024، خلال الفترة من 19 وحتى 29 يناير المقبل على مجمع الصالات المغطاة بمدينة نصر.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مشاركة 16 منتخبا في منافسات البطولة.

كأس البطولة، فيتو

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 لكرة اليد

المجموعة الأولي: الرأس الأخضر - الكونغو - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - كونغو برازفيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة كل من:

تونس - المغرب - كاب فيردي - الجزائر - غينيا - الكونغو الديمقراطية - أنجولا - الجابون - نيجيريا - الكاميرون - زامبيا - الكونغو برازفيل - كينيا - ليبيا - رواندا - مصر.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، على أن تقام مباريات مجموعة مصر على صالة رقم 1.

الأهلي يحصد المركز الخامس في المونديال

فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، على فريق الخليج السعودي بنتيجة (35-34)، في المباراة التي جمعت بينهما لتحديد صاحب المركز الـ5 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الخليج السعودي بنتيجة (16-14)، وذلك قبل أن ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة (30-30)، وحسم الأهلي المباراة في الرميات الـ7 أمتار.

الأهلي ينهي مشاركته في مونديال الأندية

بهذه النتيجة ينهي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية محتلا المركز الخامس في الترتيب العام، فيما احتل الخليج السعودي المركز السادس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى مباراة المركز الخامس، بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة (35-25)، في أولى مواجهات تحديد المراكز من الـ5 وحتى الـ8، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر، وصل الخليج السعودي إلى مباراة المركز الخامس بعد الفوز على النجمة البحريني بنتيجة (27-24).

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في دور المجموعات محتلا وصافة مجموعته، بعد الفوز في مواجهة أمام النور السعودي، والخسارة في المباراة الثانية أمام برشلونة الإسباني.