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رياضة

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

توج محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور للمرة الثانية على التوالي.

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة لمحمد صلاح وعلقت: “تهانينا يا مو، للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور”.

ومن ناحيته كشف خبير الانتقالات العالمي فابرزيو رومانو عن موقف ليفربول من رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز في الشتاء المقبل في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

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وقال رومانو عبر حسابه بموقع x (تويتر سابقًا): "في السوق الشتوي سيبقى في ليفربول بالتأكيد، أرى محمد صلاح جزء كبير من مشروع ليفربول ولكن في السوق الصيفي؛ سيكون الوضع معقدًا أكثر".

ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع صلاح إلى اتحاد جدة في صيف 2023.

تحركات جديدة لضم محمد صلاح 

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

وكشفت: "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليج، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".

 

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