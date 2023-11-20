مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

أعلنت شركة دار سوذبيز البريطانية، إقامة مزاد على قمصان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم 2022 والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وأشارت شركة سوذبيز البريطانية، أن المزاد سيكون على 6 قمصان وهي التي ارتداها ميسي في مبارياته بكأس العالم حتى الفوز باللقب وسينطلق المزاد بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني.

ويقام المزاد على قمصان ميسي بكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 30 نوفمبر 2023، وينتهي يوم 14 ديسمبر2023.

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ومن ناحية أخرى، انتشرت العديد من الإشاعات خلال الساعات الماضية، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، انفصل عن زوجته أنتونيلا روكروزو.

وكانت صحيفة "ABC" الإسبانية أكدت أن ميسي وأنتونيلا على وشك الانفصال ويعيشان الأيام الأخيرة في حياتهما الزوجية.

ومع انتشار شائعة انفصالهما قبل ساعات من مواجهة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 فى أمريكا وكندا والمكسيك، قام الثنائي بتأكيد استمرار علاقتهما كما هي.

وقامت أنتونيلا بنشر صورة لـ ميسي عبر ستوري انستجرام في مران المنتخب الأرجنتيني قبل مواجهة البرازيل ووضعت قلبين.

وبعدها قام ميسي بالتعليق بقلبين على صورة نشرتها زوجته أنتونيلا عبر انستجرام ليأكد الثنائي عدم انفصالهما كما تم إشاعته.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، على ملعب الماركانا ضمن الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتلقي الأرجنتين الخسارة الأولى في التصفيات أمام أوروجواي 2-0 الجولة الماضية، كما خسر البرازيل أمام كولومبيا 2-1 بالجولة ذاتها.

موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

وتقام مباراة الأرجنتين ضد البرازيل يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري على ملعب الماركانا في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

وتنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء المقبل عبر شاشة قناة SSC1 السعودية.

القنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وكانت قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لتصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشهد مباريات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، مباريات قوية أبرزها قمة البرازيل ضد الأرجنتين.

مواعيد الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

باراجواي ضد كولومبيا.. الأربعاء 22 نوفمبر، 01:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ديفينسوريس ديل شاكو.



الإكوادور ضد تشيلي.. الأربعاء 22 نوفمبر، 01:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب رودريغو باز ديلغادو.



أوروجواي ضد بوليفيا.. الأربعاء 22 نوفمبر، 01:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب سينتيناريو.



البرازيل ضد الأرجنتين.. الأربعاء 22 نوفمبر، 02:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ماراكانا.



بيرو ضد فنزويلا.. الأربعاء 22 نوفمبر، 04:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ستاد ليما الوطني.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وواصل منتخب الأرجنتين تصدر جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم رغم خسارته على أرضه أمام أوروجواي 2-0 بالجولة الخامسة.

وتراجع منتخب البرازيل إلى المركز الخامس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بعد خسارته أمام كولومبيا 2-1.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قبل الجولة السادسة

1- منتخب الأرجنتين 12 نقطة

2- منتخب أوروجواي 10 نقاط

3- منتخب كولومبيا 9 نقاط

4- منتخب فنزويلا 8 نقاط

5- منتخب البرازيل 7 نقاط

6- منتخب الإكوداور 5 نقاط

7- منتخب باراجواي 5 نقاط

8- منتخب تشيلي 5 نقاط

9- منتخب بوليفيا 3 نقاط

10- منتخب بيرو نقطة واحدة