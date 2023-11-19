الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

CNN توجه ضربة قوية لمصداقية الرواية الإسرائيلية في العدوان على غزة وتفضح الاحتلال

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

غزة الآن، بينما يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي ترميم صورته التي اهتزت تحت وطأة المجازر اليومية في قطاع غزة، وجهت شبكة CNN الأمريكية، ضربة قوية لمصداقية الرواية الإسرائيلية في الحرب.

وقالت سي إن إن، إن تحليلا للقطات الفيديو التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لما قال إنها أسلحة تابعة لمقاتلي حركة حماس بمجمع الشفاء بقطاع غزة يؤكد أن جيشه ربما أعاد ترتيب الأسلحة في المستشفى قبل زيارة مراسلي وسائل الإعلام.

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وذكرت الشبكة الأمريكية أن مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي من مستشفى الشفاء أظهر كمية أسلحة أقل مقارنة بفيديوهات لاحقة صورتها أطقم وسائل الإعلام الدولية التي سمح لها بتفقد المستشفى بعد ذلك.

 

العثور على معدات عسكرية في مستشفى الشفاء

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن صورة من لقطة فيديو نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 15 نوفمبر توضح عددا من الأسلحة أقل مما ظهر في لقطات لجولة ممثلين عن وسائل الإعلام مما يوحي أن تلك الأسلحة ربما تم نقلها أو وضعها قبل وصول الأطقم الإعلامية.

وقارنت الشبكة بين لقطات نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت الساعة في يد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقتها تشير إلى الواحدة و18 دقيقة ظهرا، وأخرى أذاعتها قناة فوكس نيوز التي دخلت الموقع بعد ساعات من دخول إسرائيل إليه، حيث ذكر مراسل فوكس نيوز أنه كان يزور الموقع في منتصف الليل.

وأوضح تقرير CNN أن مراسل فوكس شاهد بندقيتين من طراز كلاشنيكوف في غرفة الرنين المغناطيسي بينما ظهرت بندقية واحدة فقط في الفيديو المصور الذي أذاعه جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق على جولة المراسل.

وتابعت الشبكة الأمريكية قائلة إن البندقيتين كانتا أيضا في مكانهما عندما سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي. سي) بدخول الموقع في اليوم التالي.

 

أنفاق مستشفى الشفاء في قطاع غزة

كذلك أكدت شبكة «CNN» الأمريكية، ذهاب مراسلها أورين ليبرمان، إلى مكان ما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها فتحة نفق مكشوفة تابعة لحماس في مجمع مستشفى الشفاء.

وذكرت شبكة سي إن إن، إن مراسليها تحت رقابة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأوقات. وكشرط لانضمام الصحفيين يجب تقديم اللقطات التي تم تصويرها في غزة إلى الجيش الإسرائيلي لمراجعتها.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، العثور على نفق بطول 55 مترا تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

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