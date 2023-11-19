الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق تحت مستشفى الشفاء (فيديو)

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

مستشفى الشفاء، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، العثور على نفق بطول 55 مترا تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وسلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أمس السبت، الضوء على تقرير يفيد بفشل إسرائيل عبر مقاطع وتسجيلات الفيديو، التي قدمتها حتى الآن في إثبات روايتها، المتمثلة بأن حركة حماس الفلسطينية تستخدم مجمع دار الشفاء الطبي، في قطاع غزة، لقيادة العمليات ضد إسرائيل.

فشل إسرائيل في إدانة حماس

وقالت الصحيفة إن  قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بذلت، قبل استيلائها على المجمع الطبي، جهودًا حثيثة لتصوير المجمع على أنه مركز تستخدمه حركة حماس لقيادة عملياتها ضد إسرائيل، لكن الأدلة المقدمة حتى اللحظة، لا تثبت ذلك.

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وبينت أن مقاطع الفيديو، التي بثها جيش  الاحتلال الإسرائيلي تظهر فقط مجموعات متواضعة من الأسلحة الصغيرة، أغلبها بنادق هجومية تم التقاطها من المجمع الطبي الكبير.

 

إخلاء مستشفى الشفاء قسرا

وفي واقعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، على إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة "قسرًا"، ودفعت نحو 5 آلاف نازح ومريض للخروج من المجمع الطبي سيرا على الأقدام.

 

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخلاء مجمع الشفاء الطبي قسرًا، لافتة إلى أن الأطفال الخدج لا يزالون في المستشفى.

بدوره، توقع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم خلال المشي من مستشفى الشفاء إلى شارع الوحدة الذي حددته قوات الاحتلال كممر.

 

معلومات عن أكبر مستشفى في قطاع غزة

وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وشروع قوات الاحتلال في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ووسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد، بات مستشفى الشفاء في غزة في قلب الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، فقد أعلنت تل أبيب محاصرة المشفي الذي يحوي عددا هائلا من النازحين ويتكدس فيه الجرحى.

يقع مستشفى الشفاء في الجزء الغربي من مدينة غزة وفي النصف الشمالي من القطاع حيث تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو عبارة عن مجمع كبير من المباني والأفنية يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من ميناء صيد صغير في مدينة غزة، وينحصر بين مخيم الشاطئ للاجئين وحي الرمال.

 

أنشئ المجمع الطبي في عام 1946 أي أقدم من دولة الاحتلال، وتصل مساحته إلى 45 ألف متر مربع وهو الأكبر في غزة.

شُيد المستشفى خلال الحكم البريطاني، أي قبل عامين من انسحاب بريطانيا من فلسطين. وظل المستشفى قائما خلال فترة إدارة مصر للقطاع التي استمرت عقدين تقريبا بعد حرب عام 1948.

وفي عام 1967، استولت إسرائيل على قطاع غزة واحتلته وظل مستشفى الشفاء مكانا محوريا لفترة طويلة قبل سيطرة حماس على القطاع حيث كان يلجأ إليه العديد من الفلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

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وفي عام 1994، أدت قوات الأمن التي كانت تسيطر عليها حركة فتح التحية للعلم الفلسطيني بعد رفعه فوق المستشفى عندما مُنح الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا في غزة خلال عملية أوسلو للسلام.

ثم انتقلت السيطرة الفعلية على المستشفى بعد ذلك من السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح إلى حماس بعد الفوز المفاجئ الذي حققته الحركة في انتخابات عام 2006، وبسط نفوذها العسكري على غزة عام 2007.

 

وتم توسيع المستشفى بين الحين والآخر، وجرى إنشاء قسم للطب الباطني وجناح جديد للجراحة، وبعد ذلك أضيفت مبان جديدة لطب الأطفال وطب العيون وكذلك أقسام للتوليد وأمراض النساء.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعتبر مجمع الشفاء أكبر مستشفى في القطاع بسعة تصل إلى 700 سرير طبي، لكن حاليا "يتوفر سرير واحد تقريبا لكل اثنين من المرضى، وقسم الطوارئ والعنابر مكتظة، ما يتطلب من الأطباء والعاملين الطبيين علاج الجرحى والمرضى في الممرات وعلى الأرض وفي الهواء الطلق".

 

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في الوقت الحالي يضم المجمع ثلاثة مستشفيات هي الجراحة والأمراض الباطنية والنسائية والتوليد فضلا عن قسم للطوارئ والعناية المركزة وغيرها، ويعمل فيه نحو 1500 موظف، ثلثهم أطباء.

مستشفى الشفاء في غزة، أقدم من دولة الاحتلال ومحاصر من كل الاتجاهات (صور)

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