شرطة الاحتلال ترد على تقارير مقتل إسرائيليين في حفل بنيران صديقة

طوفان الأقصي، أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا للرد على ما نشرته صحيفة "هآرتس"، بأن مروحية تابعة للجيش وصلت إلى موقع حفل قرب رعيم يوم 7 أكتوبر، وربما تكون قد قتلت بعض المدنيين الإسرائيليين.

وكانت الصحيفة العبرية واسعة الانتشار، قالت إن بعض ضحايا هجوم حماس المفاجئ الشهر الماضي، ربما وقعوا بـ"نيران صديقة".

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول في الشرطة لم تذكر اسمه، قوله إن "التحقيق في الهجوم وجد أن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي في الموقع التي كانت تطلق النار على الإرهابيين، ألحقت على ما يبدو أضرارا بعدد قليل من الحاضرين الذين كانوا في المنطقة".

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مقتل إسرائيليين في حفل بنيران صديقة

وكان الحفل المذكور أحد أهداف مسلحي حركة حماس في هجومهم يوم 7 أكتوبر، الذي تزعم إسرائيل إنه أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص.

وجاء في بيان للشرطة اليوم ردا على "هآرتس"، أن تحقيق الصحيفة "لم يقدم أي مؤشر حول الضرر الذي لحق بالمدنيين، بسبب النشاط الجوي هناك". ودعا البيان وسائل الإعلام إلى "تحمل مسؤولية ما تنشره، والاكتفاء بالاعتماد على المصادر الرسمية".

وأثار تقرير "هآرتس" ضجة في إسرائيل، إذ ألقى جزءا من اللوم في مقتل بعض الإسرائيليين على "النيران الصديقة".

خسائر فادحة لجيش الاحتلال

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بتراجع الدبابات الإسرائيلية في بعض محاور غزة وشمالها على وقع اشتباكات عنيفة مع كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس،عن تدمير 29 آلية عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون.

وأضافت: أوقعنا قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مستشفى الرنتيسي



قصف قاعدة تسليم العسكرية الإسرائيلية

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الأحد، قصف قاعدة تسيلم العسكرية الإسرائيلية بدفعة صاروخية.

كما أكدت كتائب القسام، قصف حشود لآليات عسكرية إسرائيلية في محور جنوب قطاع غزة بدفعات صاروخية.