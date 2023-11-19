مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، تفاصيل اختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر (صور)

الحوثيين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشددا علي أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.

وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيين، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

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اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، علي حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، مؤكدة أنها لم يكن على متنها أي إسرائيليين.

تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران، لافتا إلي الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن السفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر.

وفقا للتقارير الإعلامية فإن "جالاكسي ليدر" كان علي متنها 22 شخصا.

معلومات عن سفينة جالاكسي ليدر

وأشارت المعلومات المتوفرة عن السفينة في موقع «مارينا ترافيك» إلى أن السفينة "جالاكسي ليدر"، مخصصة لنقل البضائع (حاملة سيارات) وتم بناؤها في عام 2002.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن سفينة جالاكسي ليدر:

1- السفينة من نوع نقل البضائع

2- السفينة متخصصة في حمل المركبات

3- طول السفينة 189.2م × عرض 32.29م

4- آخر موقع رصدت فيه السفينة البحر الأحمر

5- السفينة كانت متجهة من تركيا إلى دولة الهند

6 - تحمل علم جزر البهاما.

7- علي متنها طاقم دولي ولا تحمل أي إسرائيلي.

استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في وقت سابق من اليوم، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر "تيليجرام" جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

ومساء الثلاثاء الماضي، هددت جماعة (الحوثيون)، أيضا باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أكثر من مرة منذ بداية الحرب في غزة، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية منها أهداف عسكرية في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وقد طالت تلك المدينة بالفعل.

ومطلع الشهر الحالي، أكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر حسابه في "إكس"، أن الجماعة ستواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات حتى يتوقف الهجوم على غزة.

فيما سلطت تلك الهجمات التي أحبطت بمعظمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الضوء على المخاطر التي قد تواجهها دول في المنطقة مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما ألقت مزيدًا من الضوء على احتمال توسع الصراع بشكل أكبر، مع دخول فصائل ومجموعات مسلحة موالية لإيران على خط المواجهة سواء في العراق أو سوريا وجنوب لبنان. علمًا أن طهران ألمحت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول فيها ألا مصلحة لها أو نية في توسيع الحرب.