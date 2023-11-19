الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة اليوم لـ7 جنود وإصابة 4 آخرين

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود وإصابة 4 آخرين.

 

خطط مواصلة القتال البري في غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أجرى تقييما للوضع، وأقر خططًا جديدة لمواصلة القتال البري والمناورات في قطاع غزة.

 

قصف قاعدة تسليم العسكرية الإسرائيلية

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الأحد، قصف قاعدة تسيلم العسكرية الإسرائيلية بدفعة صاروخية.

كما أكدت كتائب القسام، قصف حشود لآليات عسكرية إسرائيلية في محور جنوب قطاع غزة بدفعات صاروخية.

Advertisements

 

كتائب القسام تكشف عن مقتل 6 جنود إسرائيليين
 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر، أن مقاتلي الحركة نفذوا هجوما على 6 من أفراد جيش الاحتلال بعد قصفهم بقذيفة  في معارك شمال قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال يقرر خططا جديدة لمواصلة القتال البري والمناورات في قطاع غزة

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

 

خسائر جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة 


وفي السياق ذاته كشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم عن مقتل ضابط وجندي في المعارك شمال غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء الهجوم البري إلى 60 قتيلا حتى الآن.

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أمس السبت، أن قوات المقاومة نجحت في تدمير وإعطاب 17 آلية تابعة لجيش الاحتلال منذ صباح اليوم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، أنها قصفت مدينة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، ردًّا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وقالت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة حماس: “إننا قصفنا ​تل أبيب ​ برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قتلي جيش الاحتلال جيش الاحتلال إسرائيل غزة كتائب القسام اخبار غزة أخبار غزة الآن

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يقرر خططا جديدة لمواصلة القتال البري والمناورات في قطاع غزة

كتائب القسام تعلن استهداف قاعدة تسليم الإسرائيلية وحشود متوغلة في غزة

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

من المسافة صفر، شاهد كتائب القسام يدمرون دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

جيش الاحتلال يرفع الراية البيضاء، الدبابات الإسرائيلية تتراجع بعد اشتباكات عنيفة مع القسام

خريطة سقوط الأمطار والسيول غدا

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

تعليق نبيل الحلفاوي بعد فوز المنتخب على سيراليون بهدفين

موعد مباراتي منتخب مصر القادمتين بتصفيات كأس العالم والفريقين المنافسين

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 19-11-2023

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية