ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة اليوم لـ7 جنود وإصابة 4 آخرين

العملية البرية في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود وإصابة 4 آخرين.

خطط مواصلة القتال البري في غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أجرى تقييما للوضع، وأقر خططًا جديدة لمواصلة القتال البري والمناورات في قطاع غزة.

قصف قاعدة تسليم العسكرية الإسرائيلية

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الأحد، قصف قاعدة تسيلم العسكرية الإسرائيلية بدفعة صاروخية.

كما أكدت كتائب القسام، قصف حشود لآليات عسكرية إسرائيلية في محور جنوب قطاع غزة بدفعات صاروخية.

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كتائب القسام تكشف عن مقتل 6 جنود إسرائيليين



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر، أن مقاتلي الحركة نفذوا هجوما على 6 من أفراد جيش الاحتلال بعد قصفهم بقذيفة في معارك شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة



وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم عن مقتل ضابط وجندي في المعارك شمال غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء الهجوم البري إلى 60 قتيلا حتى الآن.

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أمس السبت، أن قوات المقاومة نجحت في تدمير وإعطاب 17 آلية تابعة لجيش الاحتلال منذ صباح اليوم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، أنها قصفت مدينة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، ردًّا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وقالت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة حماس: “إننا قصفنا ​تل أبيب ​ برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.