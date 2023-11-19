جيش الاحتلال يرفع الراية البيضاء، الدبابات الإسرائيلية تتراجع بعد اشتباكات عنيفة مع القسام

طوفان الأقصى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، تراجع الدبابات الإسرائيلية في بعض محاور غزة وشمالها على وقع اشتباكات عنيفة مع كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

خسائر فادحة لجيش الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس،عن تدمير 29 آلية عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون.

قتلى جيش الاحتلال



وأضافت: أوقعنا قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مستشفى الرنتيسي

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قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

العملية البرية في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود وإصابة 4 آخرين.

خطط مواصلة القتال البري في غزة



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أجرى تقييما للوضع، وأقر خططًا جديدة لمواصلة القتال البري والمناورات في قطاع غزة.

قصف قاعدة تسليم العسكرية الإسرائيلية



وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الأحد، قصف قاعدة تسيلم العسكرية الإسرائيلية بدفعة صاروخية.

كما أكدت كتائب القسام، قصف حشود لآليات عسكرية إسرائيلية في محور جنوب قطاع غزة بدفعات صاروخية.

كتائب القسام تكشف عن مقتل 6 جنود إسرائيليين





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر، أن مقاتلي الحركة نفذوا هجوما على 6 من أفراد جيش الاحتلال بعد قصفهم بقذيفة في معارك شمال قطاع غزة.