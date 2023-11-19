أخبار الحوادث اليوم.. إحالة دعوى بطلان انتخابات الزمالك للمفوضين.. انهيار عقار فى بورسعيد.. ومقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على سمسار عقاري بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسهيل إجراءات القبول بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية

كثفت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأحد، من تواجدها على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدى 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

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قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في مشاجرة عنيفة بمنطقة عين شمس وتمكن رجال المباحث القاهرة من ضبط طرفيها.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد إحالة الدعوى المقامة من أحمد محسن المحامي، وكمال رفعت وكيلا عن كريم عادل عضو نادى الزمالك، التى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي الزمالك لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها مع تحديد جلسة ١٧ ديسمبر لنظرها.

انهارت عمارة سكنية بمنطقة البازار في نطاق حي شرق بورسعيد، اليوم الأحد، وبداخلها عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع الطقس السيئ الذي تشهده البلاد بالتزامن مع نوة المكنسة.

أفاد "سيد عدنان" دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث والعاشر، أمام هيئة محكمة شمال الجيزة خلال المرافعة في قضية حفل المنصورية، بعدم وجود شاهد إثبات واحد يؤكد صحة الاتهامات، وهذا مخالف للقيد والوصف الثابت بالأوراق.

أجلت الدائرة الثالثة، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاحد، جلسة محاكمة 73 متهمًا في القضية رقم 119926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، و627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ «خلية التجمع» وذلك لجلسة ٣ مارس المقبل للنطق بالحكم.

أوضح دفاع المتهمين في قضية حفل المنصورية خلال دفاعه في أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية حفل المنصورية، أن سيدة أجرت فيلا بالمنصورية لأكثر من ٢٠٠٠ شخص لطالب ثانوي وجامعة، دون اي تراخيص، للحفل وحدثت مشاجرة بين رواد الحفلة، وبعدما خرجوا حدثت بينهم مشاجرة ادي الي حدوث حالة من الهلع والخوف والرعب لأهالي المنطقة، وتعدي رواد الحفل علي بعضهم البعض وتدخل الأهالي لإغاثة الفتيات، وفض المشاجرة بسبب حالة الشغب بينهم.

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بتشريح جثة عامل قتله صديقه وأخفى جثمانه، بمنشأة ناصر، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيق مع المتهم.

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