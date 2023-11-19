الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط سمسار عقاري متهم بالاستيلاء علي أموال راغبي الالتحاق بالكليات العسكرية في الجيزة

ضبط، فيتو
ضبط، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على سمسار عقاري  بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسهيل إجراءات القبول بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية

 

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أكدت قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".

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وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المتهم، وتبين أنه (وسيط عقارى- مقيم بمحافظة الجيزة).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب تلك الوقائع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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