دفاع المتهمين في حفل المنصورية: القضية بلا أدلة أو شهود أو بلاغات (فيديو)

أفاد "سيد عدنان" دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث والعاشر، أمام هيئة محكمة شمال الجيزة خلال المرافعة في قضية حفل المنصورية، بعدم وجود شاهد إثبات واحد يؤكد صحة الاتهامات، وهذا مخالف للقيد والوصف الثابت بالأوراق.

وأضاف أن الأحكام القضائية تبني علي الجزم واليقين وليس الشك، فلابد أن يكون الدليل جازما، وعند التطبيق نجد أن الأوراق انتفت تماما من انتقاء الدليل الحازم.

وقال: "الدليل الوحيد الموجود، هي الفيديوهات المفبركة باعتراف ناشرها، وبإثباتات تحريات المباحث، فإن الأخبار المنشورة كاذبة، وهناك متهمون وجهت لهم جريمة نشر تلك الأخبار الكاذبة"، مشيرا إلى عدم وجود أي بلاغ من المجني عليهم ضد المتهمين، ولم يقر مالك الفيلا أو منظمي الحفل أو نشري الأخبار الكاذبة بأن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم.

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وأوضح أن مجرى التحريات أكد أن المتهمين المقبوض عليهم جميعا لم يظهر أحدهم في الفيديوهات، منوها بأن الأدلة ٣ أنواع، دليل قولي وفني ومادي،ولم يتوفر أي منهم في القضية، قائلا: لم أقابل في حياتي قضية بلا أدلة أو شهود أو بلاغات مثل هذه.

بث مباشر لالتفاصيل الكاملة لقضية حفل المنصورية

وأجرت فيتو بث مباشر كشفت خلالها كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية حفل المنصورية، واتهام أحد أهالي منطقة كرداسة بالتعدي على الحاضرين للحفل، استعرض خلال دفاع المحطات التي مرت بها القضية، والاتهامات الموجه فيها بالعنف واستعراض القوة.

التفاصيل الكاملة لقضية حفل المنصورية

وكانت بداية الأزمة بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وأجرت تحرياتها واستمعت لعدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا الكائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وفي يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في قضية حفل المنصورية المقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفلة تم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة بدون إبلاغ السلطات الأمنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى حدوث فوضى واضطراب في نهاية الحفل.