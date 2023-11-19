انهيار عقار سكني تقطنه أسرتان في حي شرق بورسعيد (صور )

انهارت عمارة سكنية بمنطقة البازار في نطاق حي شرق بورسعيد، اليوم الأحد، وبداخلها عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع الطقس السيئ الذي تشهده البلاد بالتزامن مع نوة المكنسة.

وتنشر فيتو صورا للعقار المنهار، والذي يقع في واحدة من أهم مناطق محافظة بورسعيد

سقوط عقار سكنى ببورسعيد، فيتو

وعلى الفور انطلقت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، وتم استخراج عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وشهد محيط العقار تواجد العشرات من سيارات الإسعاف وأربع سيارات للحماية المدنية وجار البحث عن مصابين تحت الأنقاض.

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سقوط عقار سكنى ببورسعيد، فيتو

وكشف شهود العيان عن أن هناك ترميمًا كان يجري داخل العقار وأن العقار انهار بشكل مفاجئ على العمال والسكان، ويرجح أن يكون هناك أسرتان تحت الأنقاض.

وقال شهود العيان إن المنزل مكون من خمسة طوابق وإن هناك أسرًا تسكنه وإن الإسعاف تمكن بمساعدة الأهالي من استخراج البواب وأسرته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



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