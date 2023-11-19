الامن العام يضبط 49 قطعة سلاح و22 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



أسفرت جهودها بمديرية أمن أسيوط عن ضبط (49) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 24 بندقية خرطوش- طبنجة- 28 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (49 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية")

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كما تم ضبط 14 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (1,340 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (15 متهم لـ 12 منهم معلومات جنائية) تنفيذ عدد (510) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش–4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الشابو، الأفيون"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"وتنفيذ (653) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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