الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الامن العام يضبط 49 قطعة سلاح و22 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

الامن العام يضبط
الامن العام يضبط 49 قطعة سلاح،فيتو

 

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة،  لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.


أسفرت جهودها بمديرية أمن أسيوط عن ضبط  (49) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 24 بندقية خرطوش- طبنجة- 28 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (49 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية")

Advertisements

كما تم ضبط 14 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (1,340 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (15 متهم لـ 12 منهم معلومات جنائية) تنفيذ عدد (510) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان 
ضبط  (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش–4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الشابو، الأفيون"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"وتنفيذ (653) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط
ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأسلحة النارية الأجهزة الأمنية الهاربين من تنفيذ الأحكام الأقراص المخدرة أمن أسيوط امن اسوان قطاع الأمن العام متجرى المواد المخدرة

مواد متعلقة

مقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة عنيفة بمنطقة عين شمس

القبض على المتهمين بالسطو على سيارة وسرقة مليون جنيه بالهرم

ضبط 13 ألف عبوة سجائر بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء في الأقصر ومطروح

الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

مقتل وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

ضبط 3 أشخاص لقيامهم باستدراج عامل توصيل طلبات وسرقته بكرداسة

مزارع يقتل عاملا ويصيب آخر بالرصاص في مطروح

حادث مروع على طريق قنا الصحراوى وتصادم سيارتين وانقلابهما (صور)

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

ننشر نص أمر الإحالة في قضية حفل المنصورية، المتهمون استخدموا الشوم فى ترويع رواد الحفل وبث الذعر فى نفوسهم

من المسافة صفر، شاهد كتائب القسام يدمرون دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين (فيديو)

ممثل أمريكي يبث مقطع قصف طائرة الاحتلال للمستوطنين في طوفان الأقصى (فيديو)

ارتفاع سعر الفول بفارق 10 جنيهات عن المبادرة، وهذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

أول تعاون بين رمضان ومحمد دياب، وبدء التحضيرات لتصوير مشاهد فيلم أسد أسود

تسبب في طوفان الأقصى وتعطيل صفقة الأسرى، الوزير المتطرف إيتمار بن غفير أغضب الإسرائيليين والفلسطينيين

مدبولي: علينا تغيير أفكارنا تجاه الوظائف التقليدية، والمستقبل للتكنولوجيا والاتصالات (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر أمام سيراليون (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية