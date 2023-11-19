مقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة عنيفة بمنطقة عين شمس
لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في مشاجرة عنيفة بمنطقة عين شمس وتمكن رجال المباحث القاهرة من ضبط طرفيها.
تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وعلى فحـــص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثرًا بإصابته ) طرف ثانى (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة المتوفي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني عدد (3 سلاح أبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعةوتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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