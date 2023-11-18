السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب مصر يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب سراليون، المحدد لها غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير والوحيد، اليوم السبت، على ملعب صامويل كاتيون بالعاصمة الليبيرية، والذي يستضيف مباراته أمام سيراليون.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا يشتمل على تدريبات الجري والإحماء، وتدريبات استشفائية لفك العضلات، ويختتم بتدريبات خفيفة بالكرة، إلى جانب فقرة تدريبية مخصصة لثلاثي حراسة المرمى محمد وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.

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 فيتو

بعثة منتخب مصر تصل ليبيريا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى ليبيريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت ٩ ساعات، استعدادا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

كان في استقبال بعثة منتخب مصر أعضاء السفارة.

يترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم امام عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب.

وكانت غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى ليبيريا في الواحدة والنصف ظهر أمس الجمعة، لمواجهة منتخب سيراليون غدا الأحد  في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

22 لاعبا في رحلة منتخب مصر إلى ليبيريا

وضمت بعثة الفريق ٢٢ لاعبا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح  ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه  وعمر مرموش.

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فيتوريا يستبعد ٣ لاعبين من معسكر منتخب مصر 

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب  الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.
فاز منتخب مصر علي جيبوتي بـ ٦ أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد المنتخب  مصر لمواجهة سيراليون يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

فيتوريا صاحب قرار استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

وأكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روحًا وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية قوية، والبعثة ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، والسفر سيكون عبر متن طائرة خاصة".

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