السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

بعد تدخل حازم إمام، مصدر باتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة ثلاثي المنتخب المستبعدين

ثلاثي المنتخب المستبعدين،
ثلاثي المنتخب المستبعدين، فيتو

اتحاد الكرة، كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، آخر تطورات أزمة ثلاثي منتخب مصر، الذين قرر البرتغالي روي فيتوريا استبعادهم من معسكر منتخب مصر، عقب مباراة الفريق أمام جيبوتي مساء الخميس، وحرمانهم من رحلة الفريق إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد المصدر، أن الساعات الماضية شهدت استماع حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على منتخب مصر لعدد من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي من الطاقم المعاون للبرتغالي روي فيتوريا، للوقوف على الأسباب التي دفعت المدير الفني لإصدار فرمان باستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من معسكر الفراعنة عقب انتهاء مباراة مصر وجيبوتي مساء الخميس الماضي.

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فتح تحقيق في أزمة الثلاثي

أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن حازم إمام حصل على معلومات تؤكد ارتكاب الثلاثي مخالفات انضباطية بينها عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وأن فيتوريا اتخذ القرار الصحيح بشأن هذه المخالفات، لكن بعد جلسة جمعته مع حازم إمام في مقر إقامة الفريق مساء الخميس، اتفق الطرفان على إرجاء هذا الملف لحين انتهاء منتخب مصر من مواجهة سيراليون المحدد لها غدا الأحد.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

بيان مرتقب من اتحاد الكرة

وتابع المصدر، أنه عقب انتهاء الجلسة التي جمعت حازم إمام مع روي فيتوريا، تواصل الأخير مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتم الاتفاق على إصدار بيان رسمي عقب عودة بعثة الفريق من ليبيريا، يتم خلاله كشف كافة تفاصيل الأزمة والأسباب التي دفعت روي فيتوريا إلى اتخاذ قراره باستبعاد الثلاثي من معسكر المنتخب الوطني.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات ضد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر.

واقترح أحد أعضاء مجلس الاتحاد أن القرار الفنية بشأن استبعادهما من المنتخب في المستقبل يرجع الى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وصرح أحد أعضاء المجلس أن الاتحاد قرر خصم جزء من المستحقات القديمة للاعبين لدى الجبلاية من مشاركات المنتخب.

عقوبات اتحاد الكرة المحتملة بشأن الثلاثي المستبعد

وعلمت " فيتو أن فيتوريا استقر على استبعاد الثلاثي من المعسكرات القادمة للمنتخب بما فيهم الذي يستعد من خلاله لكأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل.

 قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب  الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

وترددت أنباء بأن أعضاء اتحاد الكرة تحدثوا مع مسؤولي الأهلي بشأن ما حدث وإمكانية توقيع عقوبة على لاعبيه إمام عاشور وحسين الشحات لعدم الالتزام مع المنتخب.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة، أن أحد أعضاء المجلس تحدث بالفعل لمسؤولي النادي الأهلي بعد العودة لجهاز المنتخب لمعرفة كافة تفاصيل الأزمة من أجل شرحها لمسؤولي الأحمر.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لا يستطيع أن يتدخل لدى النادي الأهلي لفرض أو طلب حتى  عقوبة اللاعبين فهو قرار خاص بالنادي كما أن الأزمة حدثت مع المنتخب وعلى الاتحاد نفسه هو من يصدر عقوبة ضد اللاعبين الثلاثة.

أثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وكشفت مصادر بأن الاستبعاد لرفض الثلاثي التدريب عقب مباراة جيبوتي لعدم مشاركتهم في المباراة وهو ما أكده بيان اتحاد الكرة بعدم الالتزام بالنظام والقواعد داخل المنتخب.

ومش هيرجع فيه، قرار قاس جديد من فيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من منتخب مصر

فيتوريا يستبعد 3 نجوم من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

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