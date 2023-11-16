الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يطلق مبادرة بالعلم نرتقي

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أطلق ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية مبادرة "بالعلم نرتقي"، ومعا لإعداد الصف الثاني من القيادات التربوية والمهنية

وأكد وكيل تعليم الدقهلية على إعداد قيادات الصف الثاني شرط أساسي لنجاح المؤسسات التربوية والتعليمية لتكون منطلقا لبناء الجمهورية الجديدة التى يهدف لها فخامة الرئيس.

حيث أطلق ناصر شعبان مبادرة "بالعلم نرتقي" لإعداد الصف الثانى من القيادات التربوية بمحافظة الدقهلية ليخفف من أعباء القيادات الحالية وتجنب الارتباك بالمؤسسة عند الإحالة إلى  سن التقاعد  .

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وأضاف شعبان أن الإعداد المهني السابق لشاغلي معظم الوظائف الإشرافية يستلزم الاهتمام ببرامج الإعداد والتنمية وإعداد الأفراد على أساسيات  القيادة والإدارة  مضيفا أن التفكير الإداري الناجح المتميز يحمل القيادات الإدارية الأولى مسئولية تكوين القائد البديل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب وذلك لمعرفة القائد الحالي باحتياجات القيادة التالية له لاستمرارية نجاح المؤسسات.

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