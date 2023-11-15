وكيل "تعليم دمياط" يعلن نتيجة مسابقة أصدقاء بيت العائلة النموذجية
أعلن المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة جماعة { أصدقاء بيت العائلة النموذجية } للمرحلتين "الابتدائية والإعدادية" على مستوى المحافظة، والتي أقيمت بقاعة مصادر التعلم بالمديرية تحت إشراف التوجيه العام للتربية الإجتماعية للعام الدراسي ٢٠٢۳ _٢٠٢٤م.
وهنأ "وكيل الوزارة" المدرسة الفائزة بالمركز الأول المرحلة الابتدائية مدرسة فارسكور الرسمية للغات الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية وتلاميذها محمد نادر محمد محمد كناسه ووديع إسحق إبراهيم متري إبراهيم
كما هنأ "وكيل الوزارة" المدرسة الفائزة بالمركز الأول من المرحلة الإعدادية، مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية وطلابها فاطمة محمد محمد السيد مشعل وميرنا عماد سمير حلمى صالح
وأعرب "وكيل الوزارة" عن خالص أمنياته لهم بدوام التوفيق والتميز وعن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية ود. إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وهالة مردان مدير التربية الاجتماعية ورابحة السيد م. موجه عام الاتحادات الطلابية وهالة سرحان مدير مكاتب الخدمة المدرسية
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