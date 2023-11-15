الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ذكرى أحمد بهجت، الكاتب الإسلامي الذي أبدع في كل المجالات وترك "صندوق الدنيا"..وسر علاقته بهيكل

صورة نادرة تجمع بين
صورة نادرة تجمع بين الاستاذ والكاتب احمد بهجت

أحمد بهجت، صحفى وكاتب روائى كبير، اشتهر بالكتابة الساخرة، اثرى الحياة الفكرية والثقافية في مصر، عرف بالكاتب الاسلامى بالرغم من انه كتب في جميع المجالات حتى أدب الطفل والبرامج الاذاعية، كان عموده صندوق الدنيا بالأهرام من اشهر الاعمدة الصحفية، رحل عام 2011.


أحمد بهجت  ذلك الصوفى الذى تعبد حبا لله، فتتكون شخصيته من مزيج من الارستقراطية والطبقة المتوسطة، فخاله هو الكاتب الدكتور رشاد رشدى ووالده من أسرة مصرية أصيلة تجمع بين الباشا والحكمدار  ، وزوجته الكاتبة الصحفية الراحلة سناء فتح الله وابنه محمد بهجت الصحفى حاليا بالاهرام.

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قصص الحيوان فى القران 

ولد أحمد شفيق بهجت في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر عام 1932، بالقاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ولمع أديبا وصحفيا وروائيا، وصلت مؤلفاته إلى 40 كتابا، تنوعت في مجالات أدبية مختلفة كالقصص القصيرة، وروايات الأطفال، وتعتبر رواية "قصص الحيوان في القرآن" من أهم  أعماله في مجال قصص الأطفال والتي تحولت فيما بعد إلى مسلسل رسوم متحركة.

 

أحمد بهجت فى مكتبه 

وتدرج بهجت، في العمل الصحفى، فعمل في بدايته صحفيا بجريدة أخبار اليوم، ومجلة صباح الخير، ليتدرج في المناصب ويصبح رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ثم نائبا لرئيس تحرير الشئون الفنية بجريدة الأهرام.

ثقة وحب الاستاذ هيكل 

وكان الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل يرى أن أحمد بهجت صحفي من طراز فريد، ولهذا اختاره لتغطية زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجريدة الأهرام في أواخر الستينات.

 

الكاتب الراحل احمد بهجت 


بقلمه الساخر اصبح أحمد بهجت صاحب أشهر صندوق في الدنيا "عموده اليومى" الذى يتناول فيها القضايا الحياتية اليومية في المجتمع، واستمر يكتبه حتى يوم رحيله، الى جانب عدد من المؤلفات تركها منها: أنبياء الله، قميص يوسف، أحسن القصص، مذكرات صائم، مذكرات زوج، ثانية واحدة من الحب، الصوفى الساخر، قصص الحيوان في القران، تأملات في عذوبة الكون وغيرها  وقصة " تحتمس 400 بشرطة " التي تخيل فيها أن مصر اطلقت أول صاروخ الى القمر فكتب قصة تجرى احداثها عام 2050 تبدأ من قاعدة زينهم الفضائية.

كلمتين وبس اشهر كتاباته الاذاعية 

كتب فى الاذاعة برنامجا من أشهر البرامج وهو "كلمتين وبس" قدمه يوميا الفنان فؤاد المهندس، وكتب فيلما وحيدا للسينما هو "أيام السادات"، وحصل على وسام الفنون من الدرجة الاولى عنه وعلق بنفسه على الوسام قائلا:" هو فى تصورى جائزة للفن المصرى الجاد ".


ليست الكتابة السياسية كالكتابة للصحف أو تأليف كتاب، أي أن الكاتب الذي يكتب للصحف لا يستقبل من قرائه رد فعل مباشر على ما يكتبه، وتبقى القراءة عادة مثل جبال الثلج العائمة وخمسها هو الظاهر على السطح وأربع أخماسها غائرة تحت سطح الغموض والصمت.

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عن الكتابة السياسية يقول احمد بهجت: ليست الكتابة السياسية كالكتابة للصحف أو تأليف كتاب، أي أن الكاتب الذي يكتب للصحف لا يستقبل من قرائه رد فعل مباشر على ما يكتبه، وتبقى القراءة عادة مثل جبال الثلج العائمة وخمسها هو الظاهر على السطح وأربع أخماسها غائرة تحت سطح الغموض والصمت، ولهذا يتمتع كاتب الصحف أو مؤلف الكتاب بحرية لا تعطيها السينما، غير أن استمتاعه بالحرية يخسر شيئا مهما، ومهما قيل عن الحياة والكتب فسوف يظل المعلم النهائى للكاتب هو هذا الجمهور الذي يقرأ له ويشاهد إنتاجه.

الحب جوهر التصوف 

عن الصوفية ولماذا اتخذها منهجا يقول الكاتب أحمد بهجت:اذا كان العالم محتاجا الى الحب فهو محتاج الى الصوفية فالتصوف فى جوهره حب، ومعظم مشاكل العالم تنبع من الكراهية والاعتقاد الواهم بأن جنسنا أفضل الاجناس وعقيدتنا افضل العقائد مثل "كريم العنصرين "، والصوفية فكرة يحتاج اليها العالم اليوم اكثر من حاجته اليها فى اى وقت مضى.

نظرة الغرب الى العرب 

وحول نظرة العالم الى المجتمع الاسلامى قال أحمد بهجت: إن الذين يرون أن الضربات التى توجه للمسلمين هى ضربات بمحض الصدفة وليست مؤامرة فهذا فيه الكثير من السذاجة، والحقيقة أنه إذا اتفقت مصالح المسلمين مع مصالح العرب صرنا أصدقاء، وإذا اختلفت معهم المصالح صرنا أعداء والويل كل الويل وضلام الليل، ومشكلة المسلمين أنهم ضعفاء لا يدركون الى أي مدى ممكن أن يصيروا أقوياء إذا اتحدوا فهم يعيشون بنفسية القبائل وشيوخ القبائل وبذلك يعيشون خارج التاريخ المعاصر، وهم فى النهاية بضعفهم يشجعون الأقوياء على ضربهم توطئة لالتهامهم.
 

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