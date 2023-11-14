الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

القصة الكاملة لـ وفاة طفلين غرقًا بالغربية

القصة الكاملة لـ
القصة الكاملة لـ وفاة طفلين غرقًا بالغربية, فيتو

خيم الحزن على أهالي قرية سنباط التابعة لمركز شرطة زفتى في محافظة الغربية بعدما لفظ طفلان من أبناء القرية أنفاسهما الأخيرة غرقًا في مياه الترعة المارة أمام القرية.

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الطفلان مهاب السعدني ويوسف عبيد البالغان من العمر 10 و6 سنوات على التوالي، انزلقت قدماهما في مياه الترعة خلال وجودهما رفقة أصدقائهما في مياه الترعة، قبل أن يتحول المكان إلى زحام كبير من جانب الأهالي على شط الترعة لعدة ساعات سبقت انتشال جثماني الطفلين وسط حسرة الجميع.
 

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وتم انتشال جثمان الطفلين على الفور بواسطة قوات الإنقاذ النهرى ونقلهما إلى المستشفى، وإيداعهما تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

 

الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا زفتي غرق

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