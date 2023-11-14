الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يصطحب وفد جمعية رجال الأعمال الافارقة لتفقد مصانع الغزل والنسيج

محافظ الغربية يصطحب
محافظ الغربية يصطحب وفد جمعية رجال الأعمال الأفارقة والسفراء

اصطحب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الوفد رفيع المستوى من جمعية رجال الأعمال الأفارقة وعدد من السفراء الأفريقيين في جولة ميدانية موسعه لتفقد شركة مصر للغزل والنسيج، وعدد من المصانع الخاصة بمدينة المحلة الكبرى.

محافظ الغربية يستقبل وفد جمعية رجال الأعمال الافارقة وعدد من السفراء

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شركة الشرق المصرية لصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية القديمة،الشركة العربية لصناعة المنسوجات بقرية الراهبين مركز المحلة،شركة زهرة المحلة للمنسوجات بالمحلة قلعة صناعة الغزل والنسيج بالشرق الأوسط، وذلك للوقوف على أعمال إنتاج الغزل والنسيج داخل محافظة الغربية وللوقوف على ما توصلت إليه الصناعة المصرية من تطور، وكذلك الاطلاع على الإمكانيات الصناعية المصرية، والتى يمكن أن توفر احتياجات السوق الإفريقية.

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واكد محافظ الغربية خلال الجولة  أن الهدف من الزيارة هو جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية وزيادة الفرص الاستثمارية داخل المحافظة لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تلقى قبولًا لدى المستهلك الإفريقى بصفة عامة، لكن لابد من التوصل إلى اتفاقات مشتركة لإزالة العوائق التجارية، خاصة أن خطة مصر تستهدف تعزيز التبادل التجارى مع دول القارة.

وحرص الوفد الافريقي على تفقد أعمال ومراحل الإنتاج الخاصة بصناعة الغزل والنسيج داخل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، وأيضا مراحل إنتاج الوبريات والمنسوجات القطنية داخل عدد من المصانع الخاصة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى.

وأبدى الوفد الإفريقي انبهاره الشديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة والتي يعود تاريخ إنشاءها إلى نحو 100 عام، وهي إحدى أكبر قلاع الغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط، وجودة المنتجات القطنية داخل الشركة، وأيضا المصانع الخاصة وما تملكه محافظة الغربية من قدرات إنتاجية ذات جودة عالية في صناعة الغزل والنسيج.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد شاكر، العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والنائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس الأعلى للصناعات المصرية، وعدد من أصحاب مصانع النسيج الخاصة المهندس وليد الكفرواي رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة الكبرى،المهندس أسامة الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية، المهندس محمد فتوح رئيس مجلس إدارة شركة الشرق.

 

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