الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة الدقهلية توجه 12 إنذارًا وتوصى بغلق 18 منشآة مخالفة

حملات في صحة الدقهلية،
حملات في صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية أن إدارة العلاج الحر وجهت 12 إنذارًا وأوصت بغلق 18 منشآة مخالفة.

حملات في صحة الدقهلية، فيتو

 

 

حملات في صحة الدقهلية، فيتو

 

 


جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

 

 

حملات في صحة الدقهلية، فيتو

 

 

حملات في صحة الدقهلية، فيتو

 

 

أعلن الدكتور شريف مكين أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 124 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 41عياة خاصة  و3 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة.إلى جانب 15 مراكزًا ومعملا من بينهم 4 مراكز ومعمل غير مرخص 
 

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حملات في صحة الدقهلية، فيتو

 

 

حملات في صحة الدقهلية، فيتو

 

 

من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر  أنه تم إنذار 12 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 18 منشآة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 11منشأة واحدة أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 15منشأة، مؤكدًا أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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