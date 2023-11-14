الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

صحة غزة: جميع مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

مستشفيات قطاع غزة،
مستشفيات قطاع غزة، فيتو

اخبار غزة الان، أكد الدكتور أشرف القدر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة:"جميع المستشفيات في قطاع غزة بشماله وجنوبه ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة اذا لم تدخل المساعدات والوقود".

 

مشكلة مستشفيات غزة

وأضاف خلال تصريحات إعلامية:"المستشفيات في غزة باتت لا تستطيع تقديم الخدمة الطبية وسط الاستهداف الإسرائيلي".
 

 

في وقت سابق من مساء أمس، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1153 مجزرة في القطاع.

Advertisements


 

شهداء غزة
 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 11240 بينهم 4630 طفلًا و3130 امرأة.

 

شهداء الأطقم الطبية
 

وتابع: بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 189 بين طبيب وممرض ومسعف.

 

دخول المساعدات الإنسانية لغزة


وطالب بفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم وتوفير ممر اَمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

 

صحة غزة: الاحتلال حوَّل مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 11240 فلسطينيا والاحتلال يرتكب 1153 مجزرة في القطاع

 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مساء اليوم الإثنين، إن  واشنطن تجري محادثات مكثفة مع إسرائيل حول هدنة إنسانية تكتيكية.

 

هدنة إنسانية في غزة

ولفت سوليفان إلى أن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة".
وأضاف: "لقد تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات، نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية. وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".

 

و قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إننا "نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين"، مؤكدا الحاجة إلى بذل المزيد لحماية المدنيين في قطاع غزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صحة غزة مستشفيات غزة قطاع غزة غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن

مواد متعلقة

الأونروا: سكان غزة إذا لم يموتوا من القصف سيموتون بالجوع والعطش وعملياتنا ستتوقف خلال 48 ساعة

جوتيريش: لبنان لن ينجو وسيتم تدميره بالكامل حال مواجهة حزب الله لإسرائيل

بايدن يوجه رسالة لإسرائيل بشأن مستشفى الشفاء

الولايات المتحدة تتبرأ من وجود قوات لها على أرض غزة

الأكثر قراءة

رسميا، قرارات اجتماع الزمالك بشأن فتوح وصبحي والزناري والمدرب الجديد (فيديو)

إمبابي عن استمرار ارتفاع أسعار السجائر: الشرقية للدخان كتبت نهايتها وعيب اللي بتعمله

بعد حسم الصفقة، شروط عمر كمال عبد الواحد التي وافق عليها الأهلي

التموين تكشف عن سبب خطير أدى إلى أزمة السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق (فيديو)

أول رد فعل من اتحاد الكرة بشأن فتوح وصبحي بعد عقوبة الزمالك

صحيفة إسرائيلية تزعم سيطرة قوات الاحتلال على مقر المجلس التشريعي في غزة

وزير التنمية الفلسطيني: 1.5 مليون نازح لجنوب غزة وتضرر 250 ألف وحدة سكنية منها 50 ألف محيت تماما

ارتفاع في سعر السكر بالأسواق اليوم الاثنين 13/11/2023

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 13-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري يحذر النساء: من تطلب الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية