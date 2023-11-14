صحة غزة: جميع مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

اخبار غزة الان، أكد الدكتور أشرف القدر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة:"جميع المستشفيات في قطاع غزة بشماله وجنوبه ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة اذا لم تدخل المساعدات والوقود".

مشكلة مستشفيات غزة

وأضاف خلال تصريحات إعلامية:"المستشفيات في غزة باتت لا تستطيع تقديم الخدمة الطبية وسط الاستهداف الإسرائيلي".



في وقت سابق من مساء أمس، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1153 مجزرة في القطاع.

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شهداء غزة



وأضاف خلال مؤتمر صحفي: أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 11240 بينهم 4630 طفلًا و3130 امرأة.

شهداء الأطقم الطبية



وتابع: بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 189 بين طبيب وممرض ومسعف.

دخول المساعدات الإنسانية لغزة



وطالب بفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم وتوفير ممر اَمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مساء اليوم الإثنين، إن واشنطن تجري محادثات مكثفة مع إسرائيل حول هدنة إنسانية تكتيكية.

هدنة إنسانية في غزة

ولفت سوليفان إلى أن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة".

وأضاف: "لقد تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات، نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية. وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".

و قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إننا "نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين"، مؤكدا الحاجة إلى بذل المزيد لحماية المدنيين في قطاع غزة.