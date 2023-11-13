الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة البحيرة تواصل تقديم دورة تدريبية عن مكافحة وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية (صور)

دورة تدريبية بمديرية
دورة تدريبية بمديرية الصحة بالبحيرة، فيتو

تواصل الإدارة العامة  للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة بالتعاون مع الإدارة المركزية للأمراض بالوزارة البرنامج التدريبي الخاص بمناقشة استراتيجية الوزارة لمكافحة وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية والذي سيستمر على مدار الأسبوع الجاري، ويأتي ذلك تحت إشراف فريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، وبالتعاون مع سوزان الصفتي مدير عام الإدارة العامة للمتوطنة بالمديرية. 

 

كما يأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها،  للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصري، وتحت رعاية هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة. 

 

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ويتم تقديم المحاضرة من خلال عدد من  مشرفي الوزارة وهم الطبيب سامح المرحومى صيدلي بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطن، والطبيبة عبير نجيب صيدلانية بالإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية والطبيب أشرف أمين مدير إدارة العلاج بالإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

حملة 100 يوم صحة

وفي إطار آخر، مازالت حملة 100 يوم صحة تحقق  نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث أشار وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية

 

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

 

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هي (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكانا على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

 

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

 

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

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البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة دورة تدريبية البلهارسيا محافظة البحيرة

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