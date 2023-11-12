ارتفاع مستلزمات إنتاج الدواجن والبيض يهدد المبادرة الحكومية.. والغرفة التجارية تتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

شهدت أسعار مدخلات إنتاج الدواجن والبيض ارتفاعًا كبيرًا عقب إعلان تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مخاوف من ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق مع ارتفاع سعر الكتكوت والعلف، فهل يطالب منتجي الدواجن والبيض بمرجعة الأسعار ضمن المبادرة الحكومية؟

توقعات بمطالبة منتجي الدواجن والبيض الحكومة مراجعة أسعار المبادرة

وفي هذا السياق قال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إنه من المتوقع يطالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، مراجعة أسعار الدواجن والبيض ضمن المبادرة الحكومية.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، فيتو

أسعار الدواجن والبيض في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» إلى أن أسعار الدواجن والبيض في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، حددت بأن يكون سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وفيما يخص سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة بنحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى.

أسعار المبادرة الحكومية أصبحت لا تلائم تكلفة إنتاج الدواجن والبيض

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هذه الأسعار أصبحت لا تلائم تكلفة إنتاج الدواجن والبيض وذلك بعد ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسابيع الماضية، ثم ارتفاع أسعار الكتكوت ليصل 37 جنيهًا، وعليه ارتفع نحو 90 % من مدخلات الإنتاج كاملة.

توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة

وتوقع «السيد» أن تشهد أسعار الدواجن والبيض ارتفاعات طفيفة بنسبة 10 % على الأقل عند طرح إنتاجية الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن السبب في ارتفاع سعر الكتكوت لـ 37 جنيهًا، كان زيادة الطلب على الشراء، وذلك مع عودة عدد من المنتجين للعمل ضمن منظومة الثروة الداجنة مرة أخرى.

بعض منتجي الدواجن والبيض رفعوا طاقتهم الإنتاجية لأكثر من الضعف

وأضاف أن بعض منتجي الدواجن والبيض قاموا برفع طاقتهم الإنتاجية لأكثر من الضعف، حيث شجعتهم حالة الاستقرار في أسعار الدواجن والبيض على زيادة الإنتاج.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

يشار إلى أن أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح من 32 إلى 35 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 29 جنيهًا إلى 29.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 17 إلى 18 جنيهًا.

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وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور في بورصة الدواجن اليوم من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه، كتكوت بلدي من 11 جنيهًا إلى 12جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل كتكوت أبيض بسعر 35 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 32.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا، سعر كتكوت روص في الأسواق من 32 إلى 34 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 32 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد

وفي نفس السياق، تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد 11 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13300 جنيه، ذرة برازيلي نحو 13300 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14100 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الأحد، سجلت صويا 46% بسعر 31 ألف جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 31 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 29 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21300 جنيه، علف بادي 23% نحو 21700 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21400 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21100 جنيه.

وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأحد نحو 19500 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20 ألف جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأحد، سعر قدره 42 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 10500 جنيه، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق اليوم الأحد

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأحد، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 12900 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه، سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14350 جنيها، دقيق مستخرج 27 نحو 14500 جنيهًا.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار زيت الصويا والزيوت المكرر في الأسواق اليوم الأحد

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 50500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 51 ألف جنيه، وجلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 50 ألف جنيه، زيت ذرة مكرر بسعر 52 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 55 ألف جنيه.