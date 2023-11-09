الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، 300 جنيه انخفاضًا في سعر الذرة المستوردة بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

 

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

 

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13600 جنيه، ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12500 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 12600 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14400 جنيه.

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الخميس، سجلت صويا 46% بسعر 31500 جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 31500 جنيه، صويا 44% بسعر 29500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس، سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21700 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21400 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21300 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21100 جنيه.

 

وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الخميس نحو 19500 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18700 جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20 ألف جنيه. 

 

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الخميس، سعر قدره 42 ألف جنيه، بارتفاع 1500 جنيه عن سعره السابق، فيما بلغ سعر الردة نحو 10700 جنيه، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه.

 

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الخميس

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الخميس، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 12900 جنيه.

 

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الخميس

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الخميس، فبلغ سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14500 جنيهًا، دقيق مستخرج 24 نحو 14350 جنيها.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الخميس

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 51 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 50500 جنيه.

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الخميس

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 52 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 50 ألف جنيه،  زيت عباد مكرر بسعر 55 ألف جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، الذرة الصفراء تواصل الانخفاض في الأسواق

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وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف"الذرة والصويا" بحوالى 100 مليون دولار

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