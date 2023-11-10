أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض جديد في سعر الذرة والصويا بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13300 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13300 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14100 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الجمعة، سجلت صويا 46% بسعر 31 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 31 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 29 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة، سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21700 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21400 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21300 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21100 جنيه.

وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الجمعة نحو 19500 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18700 جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20 ألف جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الجمعة، سعر قدره 42 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 10500 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الجمعة

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الجمعة، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 12900 جنيه

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الجمعة

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الجمعة، فبلغ سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14500 جنيهًا، دقيق مستخرج 24 نحو 14350 جنيها.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 51 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 50500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الجمعة

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت أولين مكرر بسعر 50 ألف جنيه، زيت ذرة مكرر بسعر 52 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 55 ألف جنيه.