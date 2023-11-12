إيهاب الكومي: اختيارات فيتوريا لا دخل للاتحاد بها ولا أزمة من استياء الزمالك

أكد إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اختيار فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لكل من أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك، لمعسكر المنتخب هو قرار فني ويختص به المدير الفني فقط.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة ليس له علاقة باختيار الأسماء المعلنة من المدير الفني".

وأضاف إيهاب الكومي: "حال وجود استياء من جانب نادي الزمالك في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة، سوف يتم الرد عليه بأن الأمر يخص المدير الفني فقط، وهناك حازم إمام المشرف على المنتخب يتم مناقشته مع المدرب، ولم يتم طلب استبعاد الثنائي مطلقًا".

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واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "انطلاقة الحكام في بداية الدوري كان هناك تحفظ عليها، ولكن في الأسابيع الأخيرة هناك حالة من الرضا على تطور الأداء بعدما حصلوا على الثقة بعد دعم المسؤولين للجنة للحكام".

فيتوريا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

القائمة النهائية لمنتخب مصر



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح اليوم الخميس، القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في افتتاح تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.



مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لازم نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن يوم ١٧ سيكون موعدا لسفر بعثة المنتخب إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة أن اللعب هناك سيكون على نجيل صناعي.