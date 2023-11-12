طبيب الزمالك يكشف مفاجأة حول مشاركة محمود علاء وعبد الشافي أمام بيراميدز

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني كان يمر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الأخيرة وخاصة قبل مباراة بيراميدز بسبب الإصابات.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "أشكر محمود علاء بسبب تحامله على نفسه وإصراره على المشاركة في مباراة بيراميدز رغم إصابته في التمرين الأخير، وأجرى لـ 4 جلسات علاج طبيعي في المعسكر".

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وأضاف: "محمود علاء يُعاني من الإصابة في العضلة الخلفية ويجري حاليا برنامج علاج طبيعي قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية".

عبد الشافي أصر على مساعدة الفريق أمام بيراميدز

وأكد الدكتور محمد أسامة، أن محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الكروي الأول، اشتكى من الإصابة قبل مباراة بيراميدز فقط بـ 48 ساعة.

وقال أسامة: "عبد الشافي أيضًا أصر على المشاركة في اللقاء بسبب النقص العددي للفريق، وكان مصابا خلال التدريب قبل الأخير، ولكننا تحدثنا معه وطلب مساعدة الفريق".

الزمالك، فيتو



ويستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف نهائي بطولة كأس مصر.