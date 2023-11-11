السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

الإعلان عن قائمة منتخب سيراليون لمواجهة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

 أعلن أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون، اليوم السبت، عن قائمة تضم 24 لاعبًا لخوض مباراتي إثيوبيا ومصر، يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

قائمة منتخب سيراليون لمواجهة مصر وإثيوبيا

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: دونالد كامارا (إيست آند ليونز) – محمد نبالي كامارا (حوريا الغيني) – إبراهيم سيساي (بو رينجرز).

خط الدفاع: عثمان كاكاي (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – إيمانويل ساماديا (هابويل ريشون من الكيان الصهيوني) – عبدول كامارا (بولتون الإنجليزي) – يوسف سيساي (بو رينجرز)– عبدول جارجو كابيا (بلا فريق) – عبدولاي جوما باه (فري تاون سليفا).

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خط الوسط: محمد كابيا – الحسن كوروما (لينينسي الإسباني) – آبو دومبيا (فري تاون سليفا) – إبراهيم صيلاه – ساليو باه (ولبفورس ستريكرز) – محمد كامارا (إيست آند ليونز) – آلوسين كوروما (فيليز الإسباني) – تيريسي فورناه (ديربي كاونتي الإنجليزي).

خط الهجوم: محمد بويا توراي (بلا فريق) – دانييل كانو (بارنيت الإنجليزي) – جوناثان مورساي (آيل ليماسول القبرصي) – الحاج كامارا (رانديرز الدنماركي) – سليمان كايكاي (كمبريدج يونايتد الإنجليزي) – آمادو باكايوكو (دندي الاسكتلندي) – أوجستوس كاراجبو (سيسنا الإيطالي).

 

مدرب سيراليون لعب في مصر

الجدير بالذكر أن أميدو كريم سبق له اللعب في الدوري المصري، خلال تسعينيات القرن الماضي، في صفوف كل من جمهورية شبين وغزل السويس.

 

منتخب مصر بطائرة خاصة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون

 بدأ مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الشركة الناقلة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من أجل تخصيص طائرة خاصة لتقل بعثة الفريق إلى ليبيريا، من أجل مواجهة منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. 

ونشر منتخب سيراليون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المباراة ستقام يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، وتقام المباراة على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.

وجاء نقل مباراة سيراليون أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، بعد رفض الاتحاد الدولي إقامة المباراة على ملعب منتخب سيراليون، بسبب عدم مطابقته للشروط الدولية خلال الفترة الأخيرة بصورة نهائية خلال الفترة الحالية.

 

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سيراليون أوميدو كريم اثيوبيا مصر كأس العالم

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