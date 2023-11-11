أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفقد أول نقطتين في الدوري.. مدرب جديد على أعتاب الزمالك.. ووفاة نجم منتخب غانا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

الأهلي والجونة، تعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من جماهير ريال سوسيداد، بمباراة الفريق أمام بينفيكا البرتغالي وهي ترتدي ملابس وأكفان ملطخة بالدماء، خلال المباراة، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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توفي لاعب المنتخب الغاني رافائي دوامينا، مهاجم فريق إجناتيا، اليوم السبت خلال مباراة بالدوري الألباني.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



وأشار المصدر إلى أن سانتوس مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي أحد الأسماء المطروحة على مجلس إدارة الزمالك.

الأهلي والجونة، قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المغادرة إلى بلاده وذلك لقضاء فترة الإجازة التي منحها للاعبين بعد تعادل المارد الأحمر أمام الجونة بهدف لكل فريق.



وكان كولر، أعطى لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 5 أيام علي أن يعود الفريق للتدريبات السبت المقبل استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والجونة، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن سبب مشاجرة جماهير النادي الأهلي في مباراة فريقها أمام نادي الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية: “رابطة مشجعي النادي الأهلي رفضت تواجد الجماهير العادية معهم في نفس المدرج، ومن هنا بدأت الأزمة”.

الدوري الإسباني، حقق فريق جيرونا فوزًا مهمًّا على نظيره رايو فاييكانو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية غدا الأحد أمام فريق الخليج السعودي، لتحديد صاحب المركز الـ5 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

يدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنهاية الموسم بعد الفوز علي بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر.