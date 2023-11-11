أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفقد أول نقطتين في الدوري.. مدرب جديد على أعتاب الزمالك.. ووفاة نجم منتخب غانا
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:
الأهلي يفقد أول نقطتين في الدوري بالتعادل أمام الجونة 1-1 (صور)
الأهلي والجونة، تعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.
أكفان ملطخة بالدماء، جماهير ريال سوسيداد تتضامن مع غزة (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من جماهير ريال سوسيداد، بمباراة الفريق أمام بينفيكا البرتغالي وهي ترتدي ملابس وأكفان ملطخة بالدماء، خلال المباراة، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
الكشف عن تفاصيل وفاة نجم منتخب غانا
توفي لاعب المنتخب الغاني رافائي دوامينا، مهاجم فريق إجناتيا، اليوم السبت خلال مباراة بالدوري الألباني.
ألكسندر سانتوس مدرب بترو أتليتكو الأنجولي على رادار الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.
وأشار المصدر إلى أن سانتوس مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي أحد الأسماء المطروحة على مجلس إدارة الزمالك.
كولر يطير إلى سويسرا لقضاء فترة الراحة بعد مواجهة الجونة
الأهلي والجونة، قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المغادرة إلى بلاده وذلك لقضاء فترة الإجازة التي منحها للاعبين بعد تعادل المارد الأحمر أمام الجونة بهدف لكل فريق.
وكان كولر، أعطى لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 5 أيام علي أن يعود الفريق للتدريبات السبت المقبل استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
تعرف على سبب مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة
الأهلي والجونة، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن سبب مشاجرة جماهير النادي الأهلي في مباراة فريقها أمام نادي الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية: “رابطة مشجعي النادي الأهلي رفضت تواجد الجماهير العادية معهم في نفس المدرج، ومن هنا بدأت الأزمة”.
جيرونا يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه على رايو فاييكانو 2-1
الدوري الإسباني، حقق فريق جيرونا فوزًا مهمًّا على نظيره رايو فاييكانو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.
كرة اليد، الأهلي يواجه الخليج السعودي في ختام مشاركته بالمونديال
كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية غدا الأحد أمام فريق الخليج السعودي، لتحديد صاحب المركز الـ5 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.
اتجاه فى الزمالك لاستمرار معتمد جمال لنهاية الموسم
يدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنهاية الموسم بعد الفوز علي بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر.
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