جيرونا يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه على رايو فاييكانو 2-1

الدوري الإسباني، حقق فريق جيرونا فوزًا مهمًّا على نظيره رايو فاييكانو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

أهداف مباراة جيرونا ورايو فاييكانو

سجل ثنائية رايو فاييكانو كل من أرتيم دوفبيك في الدقيقة 42، وسجل سافيو الهدف الثاني في الدقيقة 65، بينما سجل هدف رايو فاييكانو اللاعب ألفارو جارسيا في الدقيقة الخامسة.

ورفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد رايو فاييكانو عند 18 نقطة في المركز التاسع.

Advertisements

وكان جيرونا، حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه أوساسونا 4/2، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.

جيرونا يواصل صحوته

وتقدم جيرونا عن طريق إيفان مارتن في الدقيقة 16، قبل أن يدرك أنتي بوديمير التعادل لأوساسونا في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 55 سجل أنتي بوديمير الهدف الثاني لأوساسونا، لكن جيرونا نجح في العودة مجددًا بهدف التعادل الذي سجله أرتيم دويباك في الدقيقة 71.

وسجل فيكتور تسيجانكوف الهدف الثالث لجيرونا في الدقيقة 80، قبل أن يضيف أليكس جارسيا الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

يستضيف ريال مدريد نظيره فالنسيا الليلة علي أرضية ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الثالثة عشر في بطولة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي مباراة فالنسيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: لونين.

في خط الدفاع: كارفخال - روديجير - ألابا - جارسيا.

في خط الوسط: كروس - فالفيردي - كامافينجا - بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينسيوس جونيور - رودريجو.