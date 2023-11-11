السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

ألكسندر سانتوس مدرب بترو أتليتكو الأنجولي على رادار الزمالك

ألكسندر سانتوس، فيتو
ألكسندر سانتوس، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

 

ألكسندر سانتوس مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي

وأشار المصدر إلى أن سانتوس مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي أحد الأسماء المطروحة على مجلس إدارة الزمالك.

 

وتابع المصدر حديثه: "ألكسندر سانتوس ليس صاحب السيرة الذاتية القوية ولكنه ليس غريبًا على الكرة الإفريقية خاصة أن الزمالك يسعى لتحقيق الكونفدرالية لمصالحة الجماهير عن عدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

 

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وأشار المصدر أن ألكسندر سانتوس أحد الأسماء المطروحة لتدريب الزمالك ولكن لم يتم حتى الآن حسم اسم مدرب الزمالك الجديد.

 

ومن ناحية أخرى يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها  في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

 

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

 

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًّا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

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