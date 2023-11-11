سبب إلغاء المؤتمر الصحفي لكولر وعلاء عبد العال بعد مباراة الأهلي والجونة

الأهلي والجونة، تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لـ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وعلاء عبد العال مدرب الجونة بعد مبارتهما التي انتهت 1-1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

المؤتمر الصحفي لكولر وعلاء عبد العال

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لكولر وعلاء عبد العال بسبب عدم حضور صحفيين.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المغادرة إلى بلاده وذلك لقضاء فترة الإجازة التي منحها للاعبين بعد تعادل المارد الأحمر أمام الجونة بهدف لكل فريق.

وكان كولر، أعطى لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 5 أيام علي أن يعود الفريق للتدريبات السبت المقبل استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

الأهلي يتعادل أمام الجونة

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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أهداف مباراة الأهلي والجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

الأهلي والجونة

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن المارد الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: كوكا، أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: الشحات، طاهر، موديست.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

تشكيل الجونة

احمد مسعود، صبري رحيل، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود، محمد الدغويمي، أليو جاتا، أحمد بلحاج، أيمن موكا، أروند، جابريل.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة

يدير مباراة الأهلي والجونة محمد يوسف حكم ساحة ويعاونه هاني عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا ومصطفى مدحت حكمًا للفيديو ويساعده محمد عباس قابيل.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد).

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة في 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر في 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلي وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا في شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.